Песков назвал абсурдными утверждения о причастности России к новым отравлениям в Солсбери

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Кремль не считает нужным комментировать очередные заявления о якобы причастности России к новым отравлениям в Солсбери, где на минувшей неделе с характерными признаками была госпитализирована семейная пара.
"Не думаю, что есть смысл комментировать подобные сообщения", - сказал Песков журналистам. "Абсурдность подавляющего большинства информации, которая идет из Солсбери, абсолютно очевидна", - добавил он.
Госпитализированная 30-летняя модель российского происхождения Анна Шапиро в интервью таблоиду The Sun заявила, что, по ее мнению, ее пытались отравить спецслужбы РФ намеренно якобы за ее решение покинуть Россию. В понедельник ее выписали из больницы, а ее супруг остается под наблюдением врачей.
В марте в Солсбери осужденный в России за шпионаж экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были доставлены в госпиталь с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Спустя несколько недель обоих выписали из больницы. Власти Великобритании обвинили РФ в причастности к покушению, однако отказались предоставить доказательства или включить представителей РФ в следственную группу. Москва на различных уровнях неоднократно отвергала причастность к инциденту.