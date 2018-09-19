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Песков назвал абсурдными утверждения о причастности России к новым отравлениям в Солсбери

Представитель Кремля добавил, что не считает нужным комментировать подобные сообщения

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Кремль не считает нужным комментировать очередные заявления о якобы причастности России к новым отравлениям в Солсбери, где на минувшей неделе с характерными признаками была госпитализирована семейная пара.

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"Не думаю, что есть смысл комментировать подобные сообщения", - сказал Песков журналистам. "Абсурдность подавляющего большинства информации, которая идет из Солсбери, абсолютно очевидна", - добавил он.

Госпитализированная 30-летняя модель российского происхождения Анна Шапиро в интервью таблоиду The Sun заявила, что, по ее мнению, ее пытались отравить спецслужбы РФ намеренно якобы за ее решение покинуть Россию. В понедельник ее выписали из больницы, а ее супруг остается под наблюдением врачей.

В марте в Солсбери осужденный в России за шпионаж экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были доставлены в госпиталь с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Спустя несколько недель обоих выписали из больницы. Власти Великобритании обвинили РФ в причастности к покушению, однако отказались предоставить доказательства или включить представителей РФ в следственную группу. Москва на различных уровнях неоднократно отвергала причастность к инциденту.

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