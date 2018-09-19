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Ситуация вокруг выборов губернатора Приморья
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Врио губернатора Приморья Тарасенко опроверг появившиеся сообщения о своей отставке

Ранее ЦИК рекомендовал признать недействительными результаты второго тура выборов в Приморском крае

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Врио главы Приморья Андрей Тарасенко ("Единая Россия") опроверг появившиеся в Telegram-каналах сообщения о своей отставке.

"Нет такого", - сказал он корреспонденту ТАСС, отвечая на вопрос о том, написал ли он заявление об уходе.

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В пресс-службе Тарасенко отметили, что он не писал заявления об отставке. "Нет, Тарасенко не писал такого заявления", - сказал представитель врио губернатора Приморья.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что ЦИК рекомендовал признать недействительными результаты второго тура выборов на пост главы Приморского края, новые выборы будут назначены через три месяца.

Выборы губернатора в Приморском крае прошли в два тура, по итогам голосования в воскресенье, 16 сентября, победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко, получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов. С многочисленными жалобами в различные инстанции - прокуратуру, МВД, следственные органы, краевую избирательную комиссию, УИКи, обратились представители штабов кандидатов, частные лица, представители избирательных комиссий.

Теги
РоссияПамфилова, Элла АлександровнаПриморский крайТарасенко, Андрей ВладимировичСитуация вокруг выборов губернатора Приморья
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