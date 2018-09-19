Песков рассказал об отношении Путина к ситуации вокруг выборов в Приморье

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Кремль поддерживает позицию Центризбиркома по ситуации с выборами губернатора Приморья, так как она идет в русле обеспечения чистоты и справедливости голосования. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я хочу напомнить вам неоднократно произнесенные президентом [РФ Владимиром Путиным] слова о приоритетности чистоты и справедливости выборов, - подчеркнул он. - В этом плане то, что сейчас мы видим, как развивается ситуация, судя по заявлениям ЦИКа, заявлениям, которые идут из Владивостока, безусловно, все это идет в русле того, о чем неоднократно говорил президент Путин и на чем он сам всегда настаивал". "Поэтому подобную позицию ЦИКа, безусловно, в Кремле ценят и поддерживают", - заявил Песков.

По его словам, в Кремле продолжают внимательно следить за ситуацией. При этом временно исполняющий обязанности главы Приморья Андрей Тарасенко остается на этом посту. "Вы знаете, что исполняющий обязанности [главы региона] назначается указом президента, а в настоящий момент им является Тарасенко, - отметил Песков. - Если будут какие-то иные решения или со стороны Тарасенко, или со стороны президента, естественно, вы об этом узнаете".

Пресс-секретарь президента также добавил, что Владимир Путин считает приоритетом легитимность, чистоту и справедливость выборов, а не победу поддержанного им кандидата.

"Сам президент неоднократно говорил: для него важнее не поддержанный кандидат, а важнее легитимность, чистота, прозрачность и справедливость выборов. Путин об этом говорит давно и последовательно, это принципиальная его позиция, это для президента является абсолютным приоритетом", - сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что во вторник на встрече с вновь избранными губернаторами Путин говорил о необходимости учета точек зрения абсолютно всех граждан. "Это тоже константа с точки зрения позиции президента", - отметил представитель Кремля.

Песков счел "абсолютно неправильной и некорректной" постановку одним из журналистов вопроса о том, что жители Приморья во время голосования проявили "неблагодарность", несмотря на все усилия федеральных властей по развитию региона. "Говорить о благодарности или неблагодарности приморцев - это неправильно. Приморцы голосуют, изъявляют свою волю", - подчеркнул пресс-секретарь президента. "А что касается того, что получилось или не получилось в Приморье [в плане развития региона], вы могли наблюдать в прямом эфире во время недавнего заседания президиума Госсовета по вопросам развития Приморского края, там достаточно однозначно и подробно говорилось о том, что получается и что не получается", - сказал Песков.

Выборы в Приморье

Выборы губернатора в Приморском крае прошли в два тура, по итогам голосования в воскресенье, 16 сентября, победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов. Оба кандидата подали десятки жалоб на нарушения в ходе голосования.

Центризбирком России в среду предложил избиркому Приморского края признать результаты выборов губернатора региона недействительными, так как невозможно установить результаты волеизъявления граждан. Как заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, "в ряде случаев, преимущественно на завершающем этапе, имели место серьезные нарушения законодательства при установлении итогов голосования: вброс избирательных бюллетеней, изменение данных, содержащихся в итоговых протоколах, несоблюдение установленного порядка обработки итогов голосования территориальными избирательными комиссиями, принуждение избирателей к участию в голосовании, подкуп избирателей со стороны кандидатов".

По ее словам, новые выборы губернатора Приморского края, согласно закону, должны быть назначены через три месяца.

Второй тур выборов 23 сентября пройдет еще в трех регионах РФ - Владимирской области, Хакасии и Хабаровском крае. Как заявила в среду Памфилова, в случае нарушений, ЦИК и в этих случаях будет добиваться отмены итогов голосования.