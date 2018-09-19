Путин 19 сентября проведет международный телефонный разговор

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду проведет международный телефонный разговор. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"У него [Путина] совсем скоро состоится международный телефонный разговор, ждите информации, я думаю, в течение часа", - отметил он.
Песков напомнил, что после этого российский лидер посетит подмосковный парк "Патриот". Там он побывает в стрелковом центре концерна "Калашников" и проведет заседание Военно-промышленной комиссии. "Будут обсуждаться и прикладные вопросы, связанные с созданием перспективных образцов вооружения и техники и дальнейшего концептуального развития нашего оборонно-промышленного комплекса", - сообщил представитель Кремля, говоря о повестке дня заседания. По его словам, также Путин выступит на церемонии закладки камня в основание главного храма Вооруженных сил России.