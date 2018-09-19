Собянин произвел кадровые назначения в правительстве Москвы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин произвел назначения в правительстве Москвы. Об этом в среду сообщается на сайте градоначальника.
"Сергунина Наталья Алексеевна возглавила аппарат правительства и будет курировать блок вопросов, связанных с культурой, туризмом и развитием предпринимательства", - говорится в сообщении.
Владимир Ефимов, который раньше работал руководителем департамента, назначен заместителем мэра по вопросам экономики. Социальный блок возглавила Анастасия Ракова, ранее занимавшая должность главы аппарата правительства.
Бывший заммэра Москвы Леонид Печатников займет должность советника вновь избранного главы города Сергея Собянина по вопросам социального развития. "Я продолжу заниматься своей профессией - медициной, при этом оставаясь в статусе советника-наставника мэра Москвы по социальным вопросам и прежде всего по медицине", - сказал Печатников ТАСС.
На своем персональном сайте вновь избранный градоначальник отметил, что Печатников оставил должность по собственному желанию. По его словам, при Печатникове "прошли самые сложные и порой очень болезненные изменения", в результате которых отрасль стала экономически более устойчивой и лучше мотивированной на клиентов.
Печатников - заслуженный врач РФ, родился в 1956 году, в 1979 году окончил 1-й Московский медицинский институт. В разные годы работал, в том числе, на руководящих должностях, в государственных и частных медучреждениях. С декабря 2010 года по май 2012 года возглавлял столичный департамент здравоохранения. С мая 2012 года работал в должности заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития.
18 сентября избранный на второй срок мэр Москвы Сергей Собянин официально вступил в должность главы региона и отправил правительство столицы в отставку. Инаугурация прошла в концертном зале столичного парка "Зарядье".
Выборы мэра Москвы состоялись 9 сентября. Собянин по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий занял первое место, набрав 70,17%, или 1 млн 582 тыс. 762 голоса избирателей. Это второй срок Собянина на посту главы региона, полномочия мэра Москвы длятся пять лет.