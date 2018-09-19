МИД РФ обратил внимание посла Эстонии на проблемы соотечественников и героизацию нацизма

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов на встрече в среду обратил внимание посла Эстонии в Москве Маргуса Лайдре на положение российских соотечественников, негативный информационный фон в отношении Москвы и попытки героизации нацизма со стороны Таллина. Об этом говорится в сообщении дипведомства.

"Внимание посла было привлечено к сохраняющимся проблемным моментам, связанным с создаваемым негативным политико-информационным фоном в отношении России, положением наших соотечественников, продолжающимися попытками героизации нацизма со стороны эстонских властей. Подчеркнуто, что российская сторона открыта к нормальному деидеологизированному развитию отношений при условии учета взаимных интересов и принципов добрососедства", - отметили на Смоленской площади.

Стороны также обсудили двусторонние отношения и ряд проектов сотрудничества.