Памфилова считает, что ситуация с выборами в Приморье перечеркнула большую работу ЦИК

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Нарушения во втором туре выборов губернатора Приморского края перечеркнули работу по обеспечению чистоты и прозрачности выборов, которую ведет Центризбирком. Такое мнение высказала в среду председатель ЦИК Элла Памфилова.

ЦИК на заседании в среду утвердил решение о рекомендации отменить итоги выборов губернатора в Приморье из-за нарушений. Принять решение должна краевая избирательная комиссия, ее заседание назначено на 20 сентября.

По словам Памфиловой, из-за нарушений "реально установить волеизъявление избирателей Приморского края невозможно, потеряны голоса".

"Знаете, как обидно было? Просто взяли и всю нашу огромную работу перечеркнули. Столько сделали, все прозрачно и вдруг - раз - такой удар под дых. Я это расцениваю как удар под дых", - сказала Памфилова журналистам.