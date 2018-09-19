Памфилова назвала причину возможной отмены результатов выборов в Приморье

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Потеря данных с 13 участков во Владивостоке является причиной для отмены результатов выборов в Приморском крае. Об этом заявила в среду глава ЦИК РФ Элла Памфилова в эфире канала " Россия 24 ".

По ее словам, в целом нарушений на выборах главы Приморья было не очень много. "В принципе в Приморском крае первый тур [в единый день голосования 9 сентября] прошел очень хорошо, кампания была максимально прозрачная, открытая, честная, была конкуренция, как следствие, никаких жалоб ни с чьей стороны не было абсолютно", - напомнила Памфилова, сделав вывод, что "краевая комиссия сработала очень профессионально". То же самое, по ее мнению, "можно сказать практически о всем периоде проведения второго тура [16 сентября]: на большинстве участков нет жалоб, результаты выборов никто не опротестовывал".

Однако, указала глава ЦИК РФ, "в последний момент", когда было обработано 98% избирательных протоколов, случилась чрезвычайная ситуация. "Мы видим, что пошли очевидные вбросы, поскольку на 19 участках в Уссурийске, Артеме стала расти явка, мы это четко отследили в системе ГАС "Выборы", - пояснила она.

При этом Памфилова подчеркнула, что "эти и некоторые другие злоупотребления, фальсификации в нескольких местах в общей доле ничтожны", их фиксация не позволяла ЦИК "сразу принять решение [об отмене итогов], для этого все равно надо было передавать [данные] в правоохранительные органы". "Это долгий процесс", - констатировала она.

"Чрезвычайной ситуацией" для установления итогов голосования стало, по словам Памфиловой, то, что произошло в Советском районе Владивостока, где "по 13 участкам потерялись голоса". Речь идет о данных волеизъявления "ни много ни мало почти 24,5 тыс." избирателей, уточнила глава Центризбиркома.

"Поскольку у кандидатов был очень маленький разрыв между собой, неввод протоколов в ГАС "Выборы" по избирательным участкам, где могло проголосовать такое количество избирателей, не позволяет в дальнейшем даже по всем остальным [участкам] пересчитать голоса, адекватно, достоверно отразить и зафиксировать результаты голосования", - заявила председатель Центризбиркома. "Это послужило причиной для того, чтобы мы рекомендовали отменить эти выборы в Приморском крае", - указала она

В среду Центризбирком РФ рекомендовал краевому избиркому отменить итоги выборов губернатора в Приморье из-за нарушений. В постановлении ЦИК указано, что "в сложившейся ситуации невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей на основании представленных протоколов об итогах голосования территориальных избирательных комиссий". Как пояснила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, до середины декабря в регионе должны быть проведены новые выборы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль поддерживает решение ЦИК о признании выборов главы региона недействительными. Краевой избирком, как ожидается, рассмотрит вопрос об отмене результатов выборов на заседании в четверг.

Второй тур выборов главы Приморского края прошел 16 сентября. По его результатам после обработки 100% протоколов врио губернатора Андрей Тарасенко ("Единая Россия") набрал 49,55%, или 253 тыс. 200 голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко получил 48,06%, или 245 тыс. 550 голосов. Оба кандидата подали десятки жалоб на нарушения в ходе голосования и подсчета голосов избирателей.