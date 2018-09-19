Матвиенко рассчитывает, что МПС осудит практику введения санкций в адрес парламентариев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что Межпарламентский союз (МПС) на ближайшей ассамблее в Женеве осудит практику отдельных стран по введению санкций и визовых ограничений в отношении парламентариев. Председатель союза Габриэла Куэвас Баррон пообещала поддержать позицию России о недопустимости подобных мер.
Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что не смог принять участие в заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций после включения его в санкционные списки США и назвал недопустимыми подобные действия. Он также сообщал, что направил официальный запрос от своего имени и от имени всех российских парламентариев в комитет по защите прав парламентариев в Межпарламентском союзе "с просьбой комитету определиться по существу, насколько американские санкции против парламентариев нарушают политические, равно как и человеческие, права парламентариев".
"Мы с вами встречаемся накануне 139-й ассамблеи Межпарламентского союза, которая традиционно пройдет в Женеве. Знаю, что в повестку включены заявления председателя комитета Совета Федерации по международным делам, коллеги [Константина] Косачева относительно неприемлемости практики отдельных государств вводить санкции и визовые ограничения в адрес парламентариев", - сказала Матвиенко на встрече с председателем Межпарламентского союза на полях стартующего в Санкт-Петербурге второго Евразийского женского форума.
Сенатор назвала подобную практику антидемократической и отметила, что она "противоречит самому духу парламентаризма, ограничивает диалог парламентариев вместо того, чтобы поощрять его". "Мы надеемся, что МПС и коллеги наши осудят такую практику и поддержат необходимые шаги для того, чтобы это не было допустимо впредь", - добавила Матвиенко.
В свою очередь председатель МПС подчеркнула, что поддерживает позицию России по этому вопросу. "Безусловно, мы поддерживаем заявление, которое сделает господин Косачев, которое касается санкций. Это те меры [санкционные ограничения в адрес парламентариев], против которых мы должны выступать", - сказала Куэвас Баррон.