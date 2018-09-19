Памфилова пообещала жесткое наказание для виновных в фальсификациях на выборах в Приморье

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала жестко наказать всех виновных в фальсификация на выборах в Приморском крае.
"Принципиально и жестко будем всех наказывать", - заявила Памфилова в среду в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
"Этот эпизод, когда вдруг случились такие злоупотребления, нарушения на последнем этапе уже второго тура [выборов губернатора в Приморье], когда шло повторное голосование... конечно, они нас шокировали", - сказала она. "И понятно, что мы, невзирая на лица, невзирая на тех, от кого, кто был инициатором, организатором тех неприглядных вещей, которые случились на завершающем этапе подсчета голосов, обязаны провести полное расследование, виновные должны быть наказаны", - подчеркнула председатель ЦИК.
Она также пообещала решительно отменять итоги выборов при подобных нарушениях в других регионах. "У меня есть поддержка президента на выполнение главной функции, для чего я сюда [в ЦИК] пришла, - навести порядок в избирательной системе", - заключила она.