Владимирская область, Хабаровский край и Хакасия готовы ко второму туру выборов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Представители избиркомов Владимирской области, Хабаровского края и Хакасии, где 23 сентября пройдет второй тур выборов глав регионов, в ходе видеоконференции с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой заявили о готовности к проведению голосования.

"23 сентября в области будут работать 985 избирательных участков, из них три - в местах временного пребывания избирателей - это традиционные участки, которые у нас создаются в лечебных учреждениях <...> На счета избирательной комиссии Владимирской области поступили денежные средства, которые были зарезервированы для проведения второго тура - все денежные средства доведены до территориальных избирательных комиссий", - сказал председатель избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев.

Он отметил, что жалоб и обращений, связанных с подготовкой ко второму туру голосования, в избирательную комиссию региона не поступало.

"Информирование избирателей осуществляется всеми доступными средствами, как через СМИ, так и выпущено большое количество печатных информационных материалов. Помещения для голосования готовы, проверены сотрудниками МВД, охрана обеспечена, взаимодействие налажено. Кандидаты ведут агитационную работу, эфирного времени им предоставлено по девять часов", - сказал председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов.

Заместитель председателя избирательной комиссии Хакасии Ирина Адмаева также сообщила о готовности региона к проведению второго тура выборов. "Всего в организации голосования будет задействовано 388 участковых избирательных комиссий. В настоящее время все помещения для голосования проходят повторно комплексную проверку", - сказала она.

Член ЦИК России Евгений Шевченко, который находится в республике, сообщил о жалобах, которые поступают на кандидата от КПРФ Валентина Коновалова. Так, в правоохранительные органы направлены печатные агитационные материалы и представления, связанные с возможным проведением в "день тишины" - 22 сентября - митинга сторонниками кандидата и партии. "Мы сегодня просили серьезно усилить безопасность территориальных избирательных комиссий, чтобы там были те люди, которые там должны находиться в соответствии с законом, - члены комиссии и члены комиссии с правом совещательного голоса", - добавил Шевченко.