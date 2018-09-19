КПРФ настаивает на уголовном расследовании ситуации с выборами в Приморье

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. КПРФ настаивает на уголовном расследовании ситуации с выборами губернатора в Приморском крае. Об этом заявил в среду на брифинге лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Мы настаиваем прежде всего на тщательном расследовании этой уголовно-криминальной драмы. Недопустимо, чтобы... так вели себя некоторые руководители", - сказал Зюганов. Он возложил ответственность за "обеспечение прикрытия" допущенных, по мнению партии, нарушений, в том числе на врио губернатора, кандидата от "Единой России" Андрея Тарасенко.

"Мы настаиваем на возбуждении уголовного дела. Считаю, что это недопустимо в наше время", - подчеркнул лидер КПРФ.

Выборы губернатора в Приморском крае прошли в два тура, по итогам голосования в воскресенье, 16 сентября, победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов. Оба кандидата подали десятки жалоб на нарушения в ходе голосования.

Центризбирком России в среду предложил избиркому Приморского края признать результаты выборов губернатора региона недействительными, так как невозможно установить результаты волеизъявления граждан. Как заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, "в ряде случаев, преимущественно на завершающем этапе, имели место серьезные нарушения законодательства при установлении итогов голосования: вброс избирательных бюллетеней, изменение данных, содержащихся в итоговых протоколах, несоблюдение установленного порядка обработки итогов голосования территориальными избирательными комиссиями, принуждение избирателей к участию в голосовании, подкуп избирателей со стороны кандидатов". Новые выборы губернатора Приморского края, согласно закону, должны быть назначены в течение трех месяцев.