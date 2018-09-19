МИД РФ: Москва намерена найти решение проблемы отказа россиянам во въезде в Израиль

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Проблема отказа российским туристам во въезде в Израиль действительно существует, Москва надеется найти ее решение. Об этом журналистам в среду заявил заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

По его словам, в последнее время участились случаи обращения россиян в связи с отказом им во въезде в еврейское государство. "Мы неоднократно общались с нашими израильскими коллегами на эту тему. В последний раз, когда я говорил с послом Израиля в Москве [Гарри Кореном], мы обсуждали, в том числе и эту тему", - обратил внимание дипломат.

"Мы ни в коем случае не оспариваем право пограничных властей Израиля на пропуск в страну, они должны принимать это решение. Но речь идет о том, что это достаточно долгие процедуры: людей могут по несколько часов держать [на границе], опрашивать и в итоге не пропускать. Но, думаю, мы найдем решение", - сказал замминистра.

Он также отметил, что посол Израиля в Москве обещал "посмотреть на всю эту ситуацию и поговорить с соответствующими службами". "Нужно понять, в чем причина этих происшествий. Уверен, что эта проблема должна решаться в партнерском духе", - подчеркнул Иванов.

Между еврейским государством и Россией с 2008 года действует безвизовый режим для туристических поездок. Месяц назад газета Haaretz сообщила, что израильские власти за первые шесть месяцев 2018 года не пустили в страну на пограничном контроле 2,2 тыс. граждан России.