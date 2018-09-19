{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лавров заявил, что Россия готова к разноплановому партнерству с Грецией

Глава МИД РФ подчеркнул, что двусторонние связи неподвластны внешнему давлению

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Москва готова к развитию разнопланового сотрудничества с Афинами вне зависимости от политической конъюнктуры. Об этом в среду заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии открытия историко-документальной выставки, посвященной 190-летию установления дипотношений между Россией и Грецией.

"Не поддаваясь влиянию переменчивых политических ветров, мы готовы и далее совместно крепить закаленное разноплановое партнерство между Грецией и Россией. Времена бывают разные, но мы высоко ценим то, что наши связи в основе своей неподвластны давлению внешних сил, остаются важным элементом стабильности и мира в Европе", - отметил глава МИД РФ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
МИД РФ предлагает облегчить правила пересечения российско-латвийской границы
Речь идет об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий, отметили в ведомстве
Читать полностью