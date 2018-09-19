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Путин и Меркель обсудили тему преодоления негативных трендов в мировых финансах

Президент РФ и канцлер ФРГ договорились о продолжении контактов на различных уровнях

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию на мировых финансовых рынках. Как сообщила пресс-служба Кремля, речь шла в том числе о противодействии негативным явлениям в этой сфере.

"В ходе разговора затронуты некоторые вопросы, касающиеся преодоления негативных тенденций на мировых финансовых рынках", - говорится в сообщении Кремля.

В беседе, которая состоялась по инициативе германской стороны, лидеры также условились "о продолжении контактов на различных уровнях".

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичГерманияРоссия
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