Путин и Меркель обсудили тему преодоления негативных трендов в мировых финансах

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию на мировых финансовых рынках. Как сообщила пресс-служба Кремля, речь шла в том числе о противодействии негативным явлениям в этой сфере.

"В ходе разговора затронуты некоторые вопросы, касающиеся преодоления негативных тенденций на мировых финансовых рынках", - говорится в сообщении Кремля.

В беседе, которая состоялась по инициативе германской стороны, лидеры также условились "о продолжении контактов на различных уровнях".