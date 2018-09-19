Путин и Меркель обсудили необходимость закрепления Киевом особого статуса Донбасса

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора выразили настрой на дальнейшую работу в рамках "нормандского формата", обсуждалась также необходимость закрепления Киевом особого статуса Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее содействие урегулированию внутриукраинского конфликта, в том числе в рамках "нормандского формата". Владимир Путин выразил озабоченность ситуацией, сложившейся в результате убийства главы ДНР Александра Захарченко", - говорится в сообщении Кремля.

"Вновь акцентирована необходимость полного выполнения минского Комплекса мер 2015 года (минских договоренностей - прим. ТАСС), включая законодательное закрепление Киевом особого статуса региона", - добавили в пресс-службе.

Закон об особом статусе

Закон о предоставлении особого статуса самоуправления отдельным районам Донецкой и Луганской областей был принят в октябре 2014 года сроком на три года. Он является ключевым документом для политического урегулирования на востоке Украины. Представители провозглашенных республик Донбасса не раз заявляли, что отказ от его продления будет означать и отказ от реализации самих минских соглашений.

Верховная рада 6 октября прошлого года приняла закон "О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", продлевающий на год особый статус Донбасса. Киев, тем не менее, внес в текст закона поправки, согласно которым особый статус вступит в силу только с момента обретения нынешней украинской властью полного контроля над территорией, с которой будут выведены "все незаконные вооруженные формирования и военная техника, а также боевики и наемники".

Таким образом, оказались перечеркнутыми все переговоры Контактной группы по вопросу проведения в Донбассе местных выборов и введения там особого статуса самоуправления в рамках конституционной реформы на Украине, как это оговорено Минскими соглашениями, а также договоренность "нормандской четверки" о механизме введения в действие закона об особом статусе по "формуле Штайнмайера" (главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с декабря 2013 по январь 2017 года). Более того, в текст закона внесена фраза о том, что продление особого статуса направлено, в числе прочего, на создание "необходимых условий для развертывания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей миротворческой операции ООН".

Действие закона об особом статусе Донбасса заканчивается 6 октября 2018 года. В начале сентября первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что решение о проведении 11 ноября выборов в провозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) затруднит принятие решения о продлении закона об особом статусе Донбасса.