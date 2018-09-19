Депутаты от ОНФ в осеннюю сессию сосредоточатся на вопросах экологии и социальной сферы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Развитие социальной сферы и охрана окружающей среды будут приоритетными направлениями законотворческой работы депутатов Госдумы - активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) во время осенней парламентской сессии. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе движения по итогам заседания его центрального штаба.

"Участники заседания центрального штаба ОНФ, среди которых были в том числе представители правительства РФ, обсудили направления законотворческой работы Народного фронта на осеннюю сессию Госдумы. Основное внимание они уделили законодательным инициативам в социальной сфере, сфере защиты прав потребителей, а также в вопросах экологии и поддержки СМИ", - отмечается в сообщении.

В частности, планируется продолжить работу над законопроектом, который гарантирует сохранение у граждан прожиточного минимума при удержании долгов из зарплат и пенсий. "Его принятие будет способствовать решению ключевой задачи, поставленной президентом и лидером ОНФ, по борьбе с бедностью и защите самых малоимущих граждан", - отмечается в пресс-релизе. "Законопроект продвигается тяжело из-за отрицательной позиции правительства РФ. Тем не менее уже удалось получить поддержку двух комитетов Госдумы, а также Верховного суда РФ и банковского сообщества", - говорится в сообщении.

"Фронтовики" планируют продолжить работу над внесенным летом законопроектом, который предусматривает право заемщика получить назад часть страховой премии при досрочном погашении кредита. "Кроме того, ОНФ предлагает запретить банкам взимать комиссию с заемщиков при оформлении договоров страхования, которая в некоторых случаях составляет до 90% от суммы платежа заемщика за страховку", - рассказали в пресс-службе.

"Как и прежде, Народный фронт в своих законодательных инициативах сосредоточен на тех задачах, которые ставит президент в поручениях, а также на решении самых актуальных проблем граждан, выявленных в ходе работы наших экспертов. Мы рассчитываем, что совместная работа ОНФ и правительства в этом направлении позволит повысить эффективность законотворчества депутатов от ОНФ, а также поможет получать оперативную обратную связь на разрабатываемые инициативы", - отметила координатор законодательных инициатив ОНФ, член центрального штаба Народного фронта Наталья Костенко.