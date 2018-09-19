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МИД РФ предлагает облегчить правила пересечения российско-латвийской границы

Речь идет об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий, отметили в ведомстве

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ предлагает внести поправки в межправительственное соглашение с Латвией об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов, выступая в среду на заседании комитета Госдумы по международным делам.

"Подготовленные изменения к соглашению 2010 года предусматривают снятия ограничения суммарного срока пребывания граждан на сопредельных приграничных территориях. Сейчас общий срок для всех иностранцев - 90 дней из 180. В данном случае будет снят срок пребывания на приграничных территориях в течение года и отказ от проставления в паспортах штампов о прохождении приграничного контроля", - отметил замминистра.

"Люди часто ездят, бывает, по несколько раз в неделю, и постоянные штампы. Это объективно в течение трех-четырех месяцев паспорта могли быть полностью проштампованы и требовали замены. Это было достаточно неудобно для граждан", - пояснил он.

Теги
ЛатвияРоссияИванов, Евгений Сергеевич
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