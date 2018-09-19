ЦИК уточнил сроки проведения новых выборов губернатора Приморья

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Повторные выборы губернатора Приморского края должны пройти не позднее 16 декабря. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе ЦИК РФ.

Ранее ЦИК рекомендовал избиркому Приморского края признать результаты выборов губернатора недействительными, так как из-за многочисленных нарушений установить итоги реального волеизъявления невозможно.

Как отмечается в справке, распространенной пресс-службой ЦИК, повторные выборы в регионе должны быть проведены не позднее чем через три месяца со дня голосования на основных выборах.

"В ситуации с Приморским краем этот срок отсчитывается со дня повторного голосования, то есть с 16 сентября 2018 года. Соответственно, выборы губернатора Приморского края должны состояться не позднее 16 декабря 2018 года", - говорится в документе.