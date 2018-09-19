Путин назначил Игоря Кремнева чрезвычайным и полномочным послом РФ в Бахрейне

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Игоря Кремнева чрезвычайным и полномочным послом РФ в Королевстве Бахрейн. Соответствующий указ главы государства размещен в среду на официальном портале правовой информации.

"Назначить Кремнева Игоря Александровича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Бахрейн", - говорится в документе.

Другим указом, опубликованным в среду, президент освободил Гараева Вагифа Мамедвели оглы от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Бахрейне.