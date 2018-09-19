Кандидат от Партии пенсионеров готова вновь участвовать в выборах главы Приморья

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Кандидат в губернаторы Приморья от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Юлия Толмачева, которая в первом туре выборов губернатора набрала 10,80% голосов избирателей, заявила, что готова вновь баллотироваться на пост главы Приморского края в случае повторных выборов.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что предлагает избиркому Приморского края признать результаты выборов губернатора недействительными, так как невозможно установить результаты волеизъявления граждан. Краевая избирательная комиссия рассмотрит рекомендации Центризбиркома 20 сентября.

"Мы прошли непростой путь и показали, что люди верят нам. Я готова пойти на выборы снова, но окончательное решение будет зависеть от решения руководства партии", - сказала Толмачева в среду ТАСС.

Выборы губернатора в Приморском крае прошли в два тура. По итогам голосования в воскресенье, 16 сентября, победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов. Оба кандидата подали десятки жалоб на нарушения в ходе голосования.

Новые выборы должны пройти в течение трех месяцев. При этом Тарасенко уже заявил, что в повторных выборах в случае их назначения он участвовать не планирует.