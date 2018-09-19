МИД РФ: попытки США подчинить комитет СБ ООН по санкциям против КНДР вызывают сожаление

Как напомнили в министерстве, 17 сентября постпред США при ООН Никки Хейли обвинила Россию в систематическом нарушении режима международных санкций в отношении КНДР. "По словам Хейли, РФ по всем направлениям работает на подрыв режима санкций. В частности, она в очередной раз сетовала на то, что Россия не позволила санкционному комитету 1718 по КНДР запретить поставки в эту страну до конца 2018 года нефтепродуктов, чего так добиваются американцы, ссылаясь на свои произвольные оценки объемов якобы имевшего место контрабандного ввоза данной продукции в КНДР. Стоит лишь отметить, что заключения о превышении Пхеньяном квоты текущего года на нефтепродукты в Вашингтоне строят методом "математического моделирования", то есть, как обычно, не утруждают себя какими-либо убедительными доказательствами", - указали на Смоленской площади.

"Вызывает глубокое сожаление, что в период своего сентябрьского председательства в СБ ООН американцы активизировали попытки поставить под свой контроль как сам Совет, так и его вспомогательные органы, включая комитет 1718, - подчеркнули в МИД РФ. - Эта опасная тенденция отражает общий курс США на слом норм межгосударственного общения в целях выстраивания такой "основывающейся на правилах" международной системы, в которой эти самые "правила" определяет только Вашингтон".

В МИД России также обратили внимание на заявления постпреда США о том, что Москва якобы вмешивается в работу независимых экспертов данного комитета СБ ООН, ссылаясь на ситуацию вокруг среднесрочного доклада по КНДР. "Но в нынешней редакции этого отчетного документа всего-навсего нашло отражение мнение России о несогласии с упомянутыми утверждениями США о якобы превышении квоты 2018 года на поставку в КНДР нефтепродуктов, - отметили в министерстве. - Следует пояснить, что внесение изменений в доклады экспертных групп является нормальной практикой. Россия аргументированно реагирует на многочисленные запросы экспертов и вправе ожидать, что наши ответы должны фиксироваться в экспертных отчетах".

"Но американцев, видимо, устроил бы лишь такой сценарий, при котором в таких документах отражалась бы исключительно точка зрения Вашингтона. С этой целью они теперь блокируют публикацию данного доклада, подписанного, кстати, всеми экспертами, в том числе американским. Получается, что именно США, а не Россия оказывают давление на независимую экспертную группу", - резюмировали в дипведомстве.