Представителям Крыма препятствуют в доступе на площадки ООН

ЖЕНЕВА, 19 сентября. /ТАСС/. Государства, на территории которых находятся учреждения ООН, препятствуют представителям Крыма в участии в мероприятиях на этих площадках, заявила в среду российская делегация на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве.

В ходе диалога с помощником генерального секретаря ООН по правам человека Эндрю Гилмором представитель делегации РФ Евгений Устинов указал на "дискриминационные действия государств, на территории которых расположены учреждения ООН". "Речь идет о препятствовании участию в мероприятиях на этих площадках представителям гражданского общества из Республики Крым под предлогом визовых требований", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что "действиями государств дело не ограничивается". "Мы столкнулись с попыткой секретариата Совета ООН по правам человека навязать одной из российских неправительственных организаций однобокую и политизированную трактовку территориальной принадлежности Крыма; по сути, принудить ее к публикации заявления, противоречащего российскому законодательству и ее собственной позиции", - сказал Устинов. По его словам, в ближайшее время делегация РФ предпримет официальный демарш по данному вопросу.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.