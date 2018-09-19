{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Арктика сегодня

Первая сессия 28-го созыва окружного собрания НАО состоится 27 сентября

Депутатам предстоит выбрать председателя окружного собрания, его заместителей и сформировать иные органы регионального парламента

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Первая сессия 28-го созыва регионального собрания депутатов Ненецкого автономного округа состоится 27 сентября, сообщает пресс-служба окружного парламента.

"Первая сессия нового созыва состоится 27 сентября. Соответствующее распоряжение подписал сегодня председатель окружного собрания депутатов 27-го созыва Анатолий Мяндин", - говорится в сообщении.

Проект повестки первой сессии состоит из 14 вопросов. Депутаты проведут выборы председателя окружного собрания депутатов, его заместителей и сформируют иные органы регионального парламента. Откроет первую сессию старейший по возрасту депутат.

Выборы в окружное собрание депутатов прошли в единый день голосования 9 сентября. 11 депутатов было выбрано по партийным спискам, восемь - по одномандатным округам. "Единая Россия" получила 11 мандатов, КПРФ - три мандата, ЛДПР - два, "Коммунисты России", "Справедливая Россия" и "Родина" - по одному мандату.

Теги
РоссияАрктика сегодняНенецкий автономный округ
Ситуация вокруг выборов губернатора Приморья
Эксперты считают, что регионы должны учесть итог выборов в Приморье
По их мнению, отмена итогов выборов в крае может стать посылом для других субъектов РФ о недопустимости перегибов и многочисленных нарушений
Читать полностью