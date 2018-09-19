Первая сессия 28-го созыва окружного собрания НАО состоится 27 сентября

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Первая сессия 28-го созыва регионального собрания депутатов Ненецкого автономного округа состоится 27 сентября, сообщает пресс-служба окружного парламента.

"Первая сессия нового созыва состоится 27 сентября. Соответствующее распоряжение подписал сегодня председатель окружного собрания депутатов 27-го созыва Анатолий Мяндин", - говорится в сообщении.

Проект повестки первой сессии состоит из 14 вопросов. Депутаты проведут выборы председателя окружного собрания депутатов, его заместителей и сформируют иные органы регионального парламента. Откроет первую сессию старейший по возрасту депутат.

Выборы в окружное собрание депутатов прошли в единый день голосования 9 сентября. 11 депутатов было выбрано по партийным спискам, восемь - по одномандатным округам. "Единая Россия" получила 11 мандатов, КПРФ - три мандата, ЛДПР - два, "Коммунисты России", "Справедливая Россия" и "Родина" - по одному мандату.