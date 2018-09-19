Избранный губернатор Ивановской области Воскресенский вступит в должность 10 октября

Ситуация вокруг выборов губернатора Приморья

Эксперты считают, что регионы должны учесть итог выборов в Приморье

По их мнению, отмена итогов выборов в крае может стать посылом для других субъектов РФ о недопустимости перегибов и многочисленных нарушений

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