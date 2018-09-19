Избранный губернатор Ивановской области Воскресенский вступит в должность 10 октября

ТАСС, 19 сентября. Станислав Воскресенский, избранный губернатором Ивановской области, официально вступит в должность 10 октября, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе правительства региона.
"Станислав Воскресенский вступит в должность 10 октября. Согласно местному законодательству, с момента официального объявления итогов выборов должно пройти 30 дней", - уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на выборах главы региона, которые прошли в единый день голосования 9 сентября, врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский получил 65,72% голосов.
Воскресенский временно исполнял обязанности губернатора Ивановской области с октября 2017 года, когда президент Владимир Путин отправил в отставку прежнего главу региона Павла Конькова.