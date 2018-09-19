Россия приветствует итоги саммита КНДР и Южной Кореи

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Москва приветствует итоги переговоров в Пхеньяне лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, призывает Вашингтон сделать ответные шаги в связи с взятыми на себя Пхеньяном обязательствами по демонтажу ракетного полигона и ядерных объектов. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

"Приветствуем договоренности, достигнутые в ходе переговоров лидеров Севера и Юга Кореи в Пхеньяне. В принятой по итогам межкорейского саммита Пхеньянской совместной декларации стороны подтвердили стремление к превращению Корейского полуострова в зону мира и условились наращивать сотрудничество в политической, военной, экономической и гуманитарной сферах", - отметили в дипведомстве.

Как напомнили в министерстве, Россия всегда выступала за налаживание и продвижение межкорейского диалога. "Намерены и впредь оказывать содействие его развитию в духе подписанных Севером и Югом Кореи документов, - подчеркнули в МИД РФ. - Рассчитываем, что все заинтересованные государства будут прилагать усилия, направленные на скорейшее комплексное решение ядерной и других проблем Корейского полуострова политико-дипломатическими средствами. Призываем Вашингтон в ответ на зафиксированные в Пхеньянской декларации обязательства КНДР по демонтажу ракетного полигона в Тончан-ни и закрытию ядерных объектов в Йонбене предпринять встречные конструктивные шаги в соответствии с совместным заявлением лидеров США и КНДР от 12 июня этого года".

С 18 по 20 сентября проходит пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два раунда состоялись в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах с участием южнокорейских президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна и бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира. Ранее в нынешнем году лидеры двух Корей дважды встречались в пограничном пункте Пханмунджом.

Президент Республики Корея и лидер КНДР по итогам прошедшей в среду встречи в Пхеньяне подписали совместную декларацию, договорившись отказаться от враждебных действий в районе разделяющей две страны демилитаризованной зоны с тем, чтобы предотвратить случайные риски вооруженных столкновений. Как сообщил Мун Чжэ Ин, КНДР также согласилась полностью закрыть свой экспериментальный ядерный реактор в Йонбене. Кроме того, министры обороны двух стран договорились прекратить полеты военной авиации и масштабные артиллерийские стрельбы в приграничных районах.