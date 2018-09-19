ЦИК: "Единая Россия" получила во втором квартале 83 млн рублей, КПРФ - 36,5 млн рублей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" получила в апреле-июне этого года более 83 млн рублей на свою деятельность, КПРФ - 36,5 млн рублей, "Справедливая Россия" сообщила в финансовом отчете о поступлении лишь 590 рублей. Об этом свидетельствуют данные финансовых отчетов партий за второй квартал 2018 года, размещенные в среду на сайте ЦИК РФ.
Согласно материалам ЦИК, "Единая Россия" является самой богатой партией. У нее на счету на конец отчетного периода было 2,284 млрд рублей. В период второго квартала партия получила около 83,3 млн рублей и имущество почти на такую же сумму.
На втором месте по объему средств на партийном счету находятся либерал-демократы. У ЛДПР на конец отчетного периода было почти 974 млн рублей, а поступило за это время около 14 млн рублей и имущество на сумму 41 млн рублей.
КПРФ получила в апреле-июне 36,5 млн рублей и имущество стоимостью 4,2 млн рублей, а на счету коммунистов было 430,6 млн рублей.
В отчете "Справедливой России" указано о поступлении на партийный счет во втором квартале 590 рублей. На счету на конец отчетного периода у справороссов было почти 133 млн рублей.
Финансовую деятельность ведет половина партий
Сведения о поступлении и расходовании средств во втором квартале 2018 года должны были сдать 65 партий, зарегистрированных на 30 июня. Представили в ЦИК отчеты 64 партии - все, кроме "Молодой России". Кроме того, Родная партия представила отчетность с нарушением установленного федеральным законом срока, отмечается в материалах ЦИК.
Всего 26 партиям "поступило имущество на общую сумму более 328,9 млн рублей, из них денежные средства составили около 199,9 млн рублей", говорится в материалах Центризбиркома.
Четыре партии продолжили расходовать ранее поступившие средства. Иным политическим партиям за отчетный период имущество, в том числе денежные средства, не поступало, расходование денежных средств ими также не осуществлялось, уточняет ЦИК.