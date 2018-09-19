Глава Псковской области назначил Елену Бибикову на пост сенатора от региона

ПСКОВ, 19 сентября. /ТАСС/. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наделил полномочиями сенатора Елену Бибикову, которая представляет интересы региона в верхней палате российского парламента с 2014 года. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Михаил Ведерников доверил Елене Бибиковой представлять интересы Псковской области в Совете Федерации. Сенатор продолжит работу в верхней палате российского парламента. В соответствии с законом "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" она будет представлять исполнительную власть области на срок полномочий главы региона", - отмечается в сообщении.

Кроме того, интересы региона в Совете Федерации представляет Андрей Турчак, который был делегирован по решению депутатов Псковского областного собрания.

Как сообщила ТАСС Бибикова, она продолжит работу в комитете Совета Федерации по социальной политике. "Мне губернатор дал поручение представлять нашу Псковскую область в Совете Федерации. При этом было обращено внимание на необходимость продолжения моей работы в комитете по социальной политике, поскольку он рассматривает вопросы здравоохранения, социальной поддержки, поддержка молодежи, спорта, здорового образа жизни. Это очень актуально для продвижения нашего региона", - сказала Бибикова.

Елена Бибикова является членом Совета Федерации с 25 сентября 2014 года, в верхнюю палату парламента она была делегирована правительством региона. До этого Бибикова занимала пост управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Псковской области, а также была депутатом и зампредседателя псковского областного собрания депутатов. Летом 2018 году указом президента РФ Бибикова была награждена орденом Дружбы.

Ведерников был выдвинут на выборы главы региона партией "Единая Россия". По итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах 9 сентября он набрал 70,68%, или 138,02 тыс. голосов.