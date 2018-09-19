Экс-спикер заксобрания Иркутской области Сергей Брилка избран сенатором от региона

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Сергей Брилка, занимавший пост спикера законодательного собрания Иркутской области в предыдущем созыве, избран депутатами сенатором от региона. Такое решение приняла в среду внеочередная сессия заксобрания области, сообщается на официальном сайте парламента.

"В ходе тайного голосования кандидатура депутата законодательного собрания Иркутской области третьего созыва Сергея Фатеевича Брилки, который был избран в состав областного списка кандидатов партии "Единая Россия", была поддержана большинством голосов. Из 42 депутатов, участвовавших в голосовании, 26 проголосовали "за", - говорится в сообщении.

Брилка, представляющий "Единую Россию", был переизбран в новый созыв заксобрания, однако, после назначения сенатором сложил с себя полномочия депутата, поскольку по закону эти должности совмещаться не могут.

Сергею Брилке 64 года, он уроженец Иркутской области. Ранее работал в строительной отрасли, был замглавы администрации региона по вопросам строительства, архитектуры и жилищной политики. С 2013 года занимал пост депутата заксобрания области, с 2015 года был его председателем.

Заксобрание Иркутской области избирается по смешанной системе: 22 депутата проходят в парламент по одномандатным округам, а 23 - по партийным спискам. По итогам голосования, прошедшего в области 9 сентября, в региональный парламент избраны 18 представителей КПРФ. Фракция "Единой России" составила 17 депутатов, ЛДПР - пять, "Справедливой России" и "Гражданской платформе" достались по три места в законодательном собрании.