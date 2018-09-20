Приморское управление СК начало доследственные проверки из-за нарушений на выборах

"В настоящее время уголовных дел пока не возбуждено. По второму туру выборов рассматриваются обращения, а по фактам нарушений в первом туре начаты доследственные проверки", - сообщил представитель следственного управления.

ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления по Приморскому краю Следственного комитета РФ начали доследственные проверки после нарушений в ходе выборов главы региона, сообщили ТАСС в четверг в ведомстве.

Выборы губернатора в Приморском крае прошли в два тура. По итогам голосования в воскресенье, 16 сентября, победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко, получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов. Оба кандидата обвинили друг друга в нарушениях закона. В частности, представители штаба Тарасенко обвиняли Ищенко в подкупе избирателей, а коммунисты заявляли о фальсификации данных итоговых протоколов.

В среду члены Центризбиркома единогласно рекомендовали избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными, поскольку "невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей". Заседание приморского избиркома, на котором будет рассмотрен вопрос об отмене итогов выборов, назначено на 20 сентября. Новые выборы должны состояться не позднее 16 декабря.