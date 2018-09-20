Избирком Приморья признал недействительными результаты второго тура выборов губернатора

ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. /ТАСС/. Краевая избирательная комиссия на заседании в четверг признала недействительными результаты второго тура выборов губернатора Приморья, передает корреспондент ТАСС из зала заседания комиссии. Члены комиссии приняли такое решение 12 голосами "за".

Как пояснила Гладких, такое решение принято из-за невозможности достоверно определить волеизъявление граждан в сложившихся условиях. По ее словам, из-за минимального разрыва поданных за двух кандидатов голосов и сведений о нарушениях законодательства доверие к итогам голосования абсолютно исключено. В этих обстоятельствах нельзя назначать повторный подсчет голосов избирателей, подчеркнула Гладких.

"Кто за первое предложение [о признании недействительными результатов второго тура выборов губернатора Приморья], прошу голосовать", - сказала председатель комиссии Татьяна Гладких. Комиссия проголосовала 12 голосами против одного за это предложение.

Выборы губернатора в Приморском крае прошли в два тура. По итогам голосования в воскресенье, 16 сентября, победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов. Оба кандидата обвинили друг друга в нарушениях закона. В частности, представители штаба Тарасенко обвиняли Ищенко в подкупе избирателей, а коммунисты заявляли о фальсификации данных итоговых протоколов.

В среду члены Центризбиркома единогласно рекомендовали избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными, поскольку "невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей". Заседание приморского избиркома, на котором будет рассмотрен вопрос об отмене итогов выборов, назначено на 20 сентября. Новые выборы должны состояться не позднее 16 декабря.