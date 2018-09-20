Умер председатель Самарской губернской думы

САМАРА, 20 сентября. /ТАСС/. Председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов умер после долгой и продолжительной болезни. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе губернской думы.

"Виктор Федорович [Сазонов] скончался после долгой и продолжительной болезни. Похороны состоятся в субботу", - сказали в пресс-службе.

Сазонов родился 26 ноября 1947 года, окончил Саратовский государственный педагогический институт и Академию МВД СССР. В 1987 - 2001 годах работал начальником главного управления исполнения наказаний министерства юстиции РФ по Самарской области.

В 2001, 2007, 2011 и 2016 годах избирался депутатом и председателем Самарской губернской думы. Почетный гражданин Самарской области.