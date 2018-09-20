ЦИК: Тарасенко останется врио главы Приморья, пока не будет избран новый губернатор

ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко продолжит выполнять обязанности по руководству регионом после отмены итогов голосования на выборах губернатора, сообщил журналистам в четверг во Владивостоке член Центральной избирательной комиссии Сиябшах Шапиев.

"Он [Тарасенко] остается исполняющим обязанности, пока не будет избран другой. Если не будут приняты другие решения, то он остается в своей должности", - сказал Шапиев по итогам заседания Приморской краевой избирательной комиссии.

Перед этим на своем заседании краевой избирком решил признать недействительными итоги досрочных выборов губернатора из-за "невозможности достоверно определить результаты волеизъявления избирателей". В среду члены Центризбиркома также единогласно рекомендовали избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными. Новые выборы должны состояться не позднее 16 декабря.

Ранее местные СМИ сообщали, что Тарасенко якобы подал в отставку, однако эту информацию опровергли в пресс-службе администрации Приморья.

4 октября 2017 года временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края был назначен Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт". Ранее глава государства подписал указ, в соответствии с которым Владимир Миклушевский, который возглавлял регион с 2012 года, был освобожден от должности губернатора Приморского края по собственному желанию.