Тарасенко назвал честной отмену результатов выборов в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко считает отмену результатов выборов главы региона честной и напомнил, что он и ранее выступал за такое решение.

"Я изначально был за то, чтобы отменить итоги второго тура выборов в Приморском крае. Слишком много жалоб, а все должно быть честно и порядочно. И отмена результатов выборов - это честно", - сообщил ТАСС в четверг Тарасенко, подчеркнув, что пришел в край работать, а не заниматься интригами.

В пресс-службе администрации Приморья сообщили также, что пока Андрей Тарасенко остается в должности врио губернатора региона. Ранее местные СМИ сообщали, что Тарасенко якобы подал в отставку.

В среду члены Центризбиркома единогласно рекомендовали избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными, поскольку "невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей". В четверг избирательная комиссия Приморья приняла решение признать результаты выборов недействительными. Новые выборы должны состояться не позднее 16 декабря.

4 октября 2017 года временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края был назначен Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт". Ранее глава государства подписал указ, в соответствии с которым Владимир Миклушевский, который возглавлял регион с 2012 года, был освобожден от должности губернатора Приморского края по собственному желанию.