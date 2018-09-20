Памфилова посоветовала Ищенко проконсультироваться с юристами перед походом в суд

"Это [оспаривание итогов выборов] его конституционное, законное право, если он считает, что у него для этого есть основания", - сказала она в четверг ТАСС.

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что коммунист Андрей Ищенко вправе оспаривать отмену итогов выборов губернатора Приморского края в суде, но для начала ему следует тщательно проконсультироваться с юристами.

По словам Памфиловой, она бы дала Ищенко "единственный совет". "Чтобы ему не попасть впросак, поскольку, судя по его комментариям, он плавает в этих вопросах, ему я бы порекомендовала проконсультироваться очень хорошо, по крайней мере с юристами КПРФ", - отметила глава ЦИК.

Избирательная комиссия Приморского края в четверг, согласно рекомендации ЦИК, признала недействительными результаты прошедших в два тура выборов губернатора. В краевом избиркоме пояснили, что такое решение принято из-за невозможности достоверно определить волеизъявление граждан в сложившихся условиях. Ищенко не согласился с отменой результатов выборов и заявил, что намерен оспаривать это решение в суде.

Выборы губернатора в Приморском крае прошли в два тура. По итогам голосования во втором туре 16 сентября большинство голосов набрал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов. Разница между их результатами составила 7 650 голосов.

Как пояснили в ЦИК, из-за признания недействительными итогов голосования на 13 участках, где в списки избирателей включены более 24 тыс. человек, невозможно установить результаты реального волеизъявления жителей региона, учитывая маленький отрыв кандидатов друг от друга. Дату новых выборов назначит Заксобрание Приморья, как ожидается, 26 сентября. Голосование пройдет до 16 декабря.