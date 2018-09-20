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Песков: пока нет никаких наметок по подготовке саммита РФ-ФРГ-Франция-Турция

Пресс-секретарь президента также добавил, что "пока рано говорить" и о другом саммите по сирийскому урегулированию - Россия-Иран-Турция

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Пока нет никаких наметок по подготовке саммита РФ-ФРГ-Франция-Турция, дата встречи не определена, сообщил, отвечая на вопрос ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не идет речь об этом саммите", - сказал представитель Кремля. "Работа продолжается, пока никаких наметок нет", - отметил Песков.

Он также подчеркнул, что "пока рано говорить" и о другом саммите по сирийскому урегулированию - Россия-Иран-Турция, напомнив, что такая трехсторонняя встреча прошла совсем недавно - на прошлой неделе.

В июле с инициативой провести четырехсторонний саммит в сентябре выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев предполагал, что одной из тем может стать проблема сирийских беженцев.

Теги
ИранТурцияГерманияРоссияФранцияЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий Сергеевич
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