Песков: пока нет никаких наметок по подготовке саммита РФ-ФРГ-Франция-Турция

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Пока нет никаких наметок по подготовке саммита РФ-ФРГ-Франция-Турция, дата встречи не определена, сообщил, отвечая на вопрос ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не идет речь об этом саммите", - сказал представитель Кремля. "Работа продолжается, пока никаких наметок нет", - отметил Песков.

Он также подчеркнул, что "пока рано говорить" и о другом саммите по сирийскому урегулированию - Россия-Иран-Турция, напомнив, что такая трехсторонняя встреча прошла совсем недавно - на прошлой неделе.

В июле с инициативой провести четырехсторонний саммит в сентябре выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев предполагал, что одной из тем может стать проблема сирийских беженцев.