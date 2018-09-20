Памфилова: в КПРФ многие ратовали за отмену итогов выборов в Приморье

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова считает, что в КПРФ нет единого мнения по поводу отмены результатов выборов губернатора Приморского края, так как некоторые представители компартии обращались в комиссию с требованием признать итоги голосования недействительными.

В беседе с ТАСС в четверг Памфилова отметила, что многие представители компартии "ратовали" за отмену выборов и обращались с такими просьбами в ЦИК.

"Разноголосица. Часть видных представителей КПРФ поддержали [ЦИК] и даже настаивали на этом решении, чтобы мы отменили итоги выборов, обращались к нам. А часть говорят, что нет, надо было пересчитать [голоса]", - сказала она.

Избирательная комиссия Приморского края в четверг, согласно рекомендации ЦИК, признала недействительными результаты прошедших в два тура выборов губернатора. В краевом избиркоме пояснили, что такое решение принято из-за невозможности достоверно определить волеизъявление граждан в сложившихся условиях. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко не согласился с отменой результатов выборов и заявил, что намерен оспаривать это решение в суде.

О выборах в Приморье

Выборы губернатора в Приморском крае прошли в два тура. По итогам голосования во втором туре 16 сентября большинство получил врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов. Разница между их результатами составила 7 тыс. 650 голосов.

При этом после обработки 97% протоколов уверенно лидировал Ищенко, а после обработки 99% протоколов картина резко поменялась.

Как пояснили в ЦИК, из-за признания недействительными итогов голосования на 13 участках, на которых в списки избирателей включены более 24 тыс. человек, невозможно установить результаты реального волеизъявления жителей региона, учитывая маленький отрыв кандидатов друг от друга.

Дату новых выборов назначит заксобрание Приморья, как ожидается, 26 сентября. Голосование пройдет до 16 декабря.