Песков обещал своевременно сообщить о возможной поездке Путина в Париж в ноябре

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил без ответа вопрос, поедет ли глава российского государства Владимир Путин в ноябре в Париж на торжества в честь 100-летнего юбилея окончания Первой мировой войны.

"Мы своевременно сообщим", - пообещал он, отвечая на вопрос ТАСС.

100-летие окончания Первой мировой войны

В Париже 11 ноября пройдут мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Как сообщалось ранее, французская сторона пригласила Путина вместе с лидерами 80 других зарубежных государств в Париж на торжества по случаю 100-летия окончания сражений.

Первая мировая война продолжалась с 1914 по 1918 годы, став одним из самых масштабных вооруженных конфликтов в мировой истории. Россия и Франция были в этой войне союзниками. Верная обязательствам, принятым при заключении Франко-русского союза (1893 год), Россия не раз приходила на помощь Франции на всем протяжении четырехлетней войны. В 1916 году по просьбе союзников Западный фронт был усилен частями Русского экспедиционного корпуса.

Основной контингент экспедиционного корпуса РФ защищал вместе с французскими войсками регион Шампань-Арденны. В боях под Реймсом русские пехотные полки ценой тяжелых потерь преградили путь к французской столице отборным немецким дивизиям.

Продолжавшаяся 1568 дней "Великая война" унесла жизни 18,6 млн человек. Соглашение, положившее конец более чем четырехлетним военным действиям, было подписано 11 ноября 1918 года в вагоне французского маршала Фердинанда Фоша в Компьенском лесу в 80 км к северу от Парижа. С тех пор Франция ежегодно отмечает эту дату как день окончания Первой мировой войны.