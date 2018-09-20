Песков не комментирует послание Башара Асада

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, удовлетворены ли в Кремле посланием президента Сирии Башара Асада.

Что известно о крушении Ил-20 над Средиземным морем

"Преднамеренная провокация". Что известно о крушении Ил-20 над Средиземным морем

"Телеграмма получена", - лишь констатировал он, также оставив без ответа вопрос, ожидается ли телефонный разговор Владимира Путина и Асада.

Ранее агентство SANA опубликовало телеграмму Асада президенту РФ с соболезнованиями в связи с крушением российского самолета Ил-20 у берегов Сирийской Арабской Республики 17 сентября.

Сирийский лидер обвинил в инциденте Израиль. Он уверен, что "такие трагические события не заставят нас и вас отказаться от продолжения борьбы с террором".