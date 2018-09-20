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В Совбезе РФ прошли консультации с Францией по безопасности на массовых мероприятиях

Обсуждения прошли, в частности, в контексте прошедшего в России чемпионата мира по футболу

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. В аппарате Совбеза РФ прошли российско-французские консультации по вопросам безопасности на массовых мероприятиях. Об этом сообщили в пресс-службе СБ РФ.

"В Москве помощник секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов обсудил с начальником управления государственной защиты и безопасности Генерального секретариата по обороне и национальной безопасности Франции Паскалем Боло проблематику обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий, в том числе в контексте прошедшего в России чемпионата мира по футболу", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияФранцияВенедиктов, Алексей Алексеевич
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