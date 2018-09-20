Госдума ратифицировала соглашения с Алжиром и Лаосом о правовой помощи и выдаче осужденных

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг ратифицировала конвенцию между РФ и Алжирской Народной Демократической Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Конвенция была подписана в Алжире 10 октября 2017 года. Ее положения определяют объем правовой помощи, содержание запроса о ее оказании и порядок исполнения такого запроса. Предусматривается, что в оказании правовой помощи может быть отказано, если, по мнению запрашиваемой стороны, исполнение запроса может нанести ущерб ее суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам. Одновременно оговариваются гарантии вызываемому или переданному лицу.

Одновременно депутаты ратифицировали российско-лаосский договор о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, подписанный в Москве 26 сентября 2017 года. В соответствии с ним лицо, осужденное к лишению свободы на территории одной из сторон, может быть передано другой стороне для отбывания назначенного наказания в государстве его гражданства. Определяются условия передачи осужденных, устанавливаются требования к форме и содержанию запросов и порядок их исполнения.

"Особенностью договора является положение, в соответствии с которым принимающая страна может потребовать от осужденного возмещения всех или части расходов на его передачу. В целях защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ при ратификации документа предусмотрено заявление, что Россия не будет применять это положение", - говорится в сопроводительных документах.