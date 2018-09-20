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Ситуация вокруг выборов губернатора Приморья
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КПРФ примет решение об участии Ищенко в новых выборах в Приморье до 1 октября

Ищенко сообщил, что отправится в Москву для встречи с руководством партии 26-27 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. /ТАСС/. Решение об участии Андрея Ищенко в новых выборах губернатора Приморья будет принято КПРФ до 1 октября. Об этом сообщил журналистам в четверг сам Ищенко.

"В среду-четверг [26-27 сентября] я полечу в Москву, там буду встречаться с руководством, и хочу уже там получить подтверждение того, что есть смысл мне готовиться к новым выборам <…> У нас сегодня 20 сентября, я думаю, что уже к 1 октября решение какое-то будет сформировано", - сказал кандидат от КПРФ.

Ситуация вокруг выборов губернатора Приморья

Выборы губернатора в Приморском крае прошли в два тура. По итогам голосования в воскресенье, 16 сентября, победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко, получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов.

Оба кандидата обвинили друг друга в нарушениях закона. В частности, представители штаба Тарасенко обвиняли Ищенко в подкупе избирателей, а коммунисты заявляли о фальсификации данных итоговых протоколов. В среду члены ЦИК РФ единогласно рекомендовали избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными, поскольку "невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей". В четверг избирательная комиссия Приморья приняла решение признать результаты выборов недействительными, новые выборы должны состояться не позднее 16 декабря.

Теги
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