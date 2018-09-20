Новая комиссия Думы продолжит проверку по пяти выявленным Поклонской возможным нарушениям

Как отметил Аршба, материалы двух упраздненных комиссий официально будут переданы в ведение новой структуры в течение трех-четырех дней. Депутат заверил, что новая комиссия продолжит работу над ними. "Ничто никуда не пропадает, все наработки наших коллег будут акцептованы и соответствующим образом с учетом наличествующего инструментария всей палаты рассмотрены", - заявил он журналистам, отметив, что "работа предстоит большая: только по одной комиссии по этике более тысячи обращений граждан".

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Объединенная комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, мандатным вопросам и депутатской этике продолжит вести работу над выявленными ранее Натальей Поклонской случаями возможного нарушения депутатами антикоррупционного законодательства. Об этом заявил глава новой структуры Отари Аршба.

"По комиссии коллеги Поклонской мне точное число неизвестно. Известно только, что рассматривалось пять случаев, досье или кейсов. Они будут переданы в объединенную комиссию, работа над ними будет продолжена", - заверил депутат.

По словам Аршбы, первые поздравления по поводу избрания главой новой комиссии он получил именно от Поклонской. "Хочу отметить, что первой меня по этому поводу поздравила коллега Поклонская, у нас с ней рабочий контакт, и, я думаю, наше сотрудничество при любых раскладах будет продолжено", - заключил он.

Как сообщала ранее Поклонская, комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и расходов депутатов решила провести проверку в отношении пяти депутатов в части соблюдения ими закона о противодействии коррупции. Парламентарий уточняла, что речь идет о представителях фракций "Справедливая Россия" и "Единая Россия", а также заявляла, что направит соответствующие запросы о проверке в Генеральную прокуратуру РФ, ФСБ и Росфинмониторинг.

Госдума на заседании в четверг приняла постановление о создании объединенной комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, мандатным вопросам и депутатской этике. Новая структура сформирована на базе комиссии по этике, которой руководил Отари Аршба, и комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и расходах депутатов, где председателем была Поклонская. Объединенную комиссию возглавил Аршба, кандидатура которого была внесена фракцией "Единая Россия".