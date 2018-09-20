Назарбаев в разговоре с Путиным выразил соболезнования в связи с трагедией с Ил-20

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих при крушении в Сирии самолета Ил-20. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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"Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с трагической гибелью российских военнослужащих, находившихся на борту сбитого в Сирии самолета Ил-20", - говорится в сообщении по итогам телефонного разговора лидеров.

Также в ходе беседы были рассмотрены ключевые вопросы двусторонней повестки дня, перспективы совместной работы в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, а также актуальные международные проблемы. "Обсужден график предстоящих контактов", - добавили в пресс-службе.

Телефонный разговор состоялся по инициативе казахстанской стороны.