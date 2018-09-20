Сергей Левицкий временно возглавил администрацию наукограда Циолковский в Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурский области Сергей Левицкий назначен временно исполняющим обязанности главы администрации наукограда Циолковский. Об этом в четверг ТАСС сообщила глава ЗАТО Циолковский Марина Зенина.

"Сергей Владимирович Левицкий временно назначен на должность руководителя администрации ЗАТО Циолковский. К обязанностям приступает сегодня", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что продолжит исполнять обязанности главы Циолковского до избрания нового председателя думы - по уставу города председатель представительного органа становится главой города, руководитель избирается депутатами по итогам конкурса. "Назначены конкурсные процедуры, принять решение депутаты должны предварительно 31 октября", - добавила она.

Ранее администрацией ЗАТО Циолковский, который находится вблизи космодрома Восточный, руководил Николай Кохно. 16 ноября 2017 года он был задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере. В ходе судебного разбирательства, статья была переквалифицирована на ч. 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). В настоящее время дело в суде на стадии рассмотрения.