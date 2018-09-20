Матвиенко: Россия будет делать все для развития отношений с Сербией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Отношения с Сербией представляют для России особую ценность, Москва делала и будет делать все для их развития. Об этом в четверг заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Народной скупщины (сербского парламента) Маей Гойкович на полях второго Евразийского женского форума.

В начале встречи Матвиенко отметила, что очень рада видеть свою коллегу, поблагодарив ее за приезд на форум. Говоря о российско-сербских отношениях, спикер указала, что "они представляют для России особую ценность".

"Мы делали и делаем все, для того чтобы российско-сербские отношения развивались по восходящей, чтобы они охватывали все сферы взаимодействия", - сказала Матвиенко, отметив, что президенты двух стран Владимир Путин и Александар Вучич находятся в постоянном контакте. По словам спикера, "в этом же ключе развиваются и межпарламентские отношения". В этой связи она заметила, что Гойкович в октябре приедет в Москву на встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Председатель Народной скупщины Сербии со своей стороны заявила, что "даже не задумывалась о том", приехать ли ей в Санкт-Петербург. Отношения двух стран, подчеркнула она, сейчас находятся на самом высоком уровне.