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Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко в Сочи 21 сентября

В ходе переговоров российский и белорусский лидеры планируют, в частности, обсудить двусторонние отношения и перспективы продвижения евразийской интеграции

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 21 сентября в Сочи встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который будет находиться в России с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе Кремля.

"В ходе переговоров будут обсуждены ключевые вопросы двусторонних отношений, перспективы продвижения евразийской интеграции, а также актуальные международные проблемы", - отмечается в сообщении пресс-службы.

О предстоящей встрече Александр Лукашенко и Владимир Путин предварительно договорились в ходе телефонного разговора. Тогда же было решено, что во встрече примут участие премьеры двух стран и вице-премьеры, курирующие ТЭК.

В свою очередь пресс-служба белорусского лидера сообщила, что в повестку двусторонней встречи лидеров стран в формате один на один войдут актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества. "Ожидается, что стороны подробно рассмотрят вопросы по широкому кругу направлений, в том числе в сферах сельского хозяйства, промышленности, торгово-экономического и финансового взаимодействия, сотрудничества в нефтегазовой сфере, по союзной и интеграционной тематике", - отметили в пресс-службе Лукашенко.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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