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Власти Северной Осетии рассчитывают на усиление интеграции с Южной Осетией

Глава республики Вячеслав Битаров отметил, что в Южной Осетии наблюдается много позитивных изменений

ЦХИНВАЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Работа по интеграции между Северной и Южной Осетией будет усилена. Об этом сообщил журналистам глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, который прибыл в Цхинвал для участия в мероприятиях по случаю 28-ю годовщины провозглашения республики Южная Осетия.

"Нам надо больше работать над тем, чтобы происходила еще большая интеграция между севером и югом. Это, конечно, и интеграция юга в Российскую Федерацию. Мы такую работу ведем и правительства двух республик ведут совместную работу, я надеюсь, что из года в год эта интеграция будет развиваться", - сказал Битаров.

По его словам, в Южной Осетии наблюдается много позитивных изменений, которые заметны от праздника к празднику и "уже давно республика успешно перешла к спокойной жизни".

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов отметил, что развитию республики способствовали события, связанные с признанием ее независимости.

От имени Башара Асада - президента Сирии, которая признала независимость Южной Осетии 29 мая 2018 года и установила с ними дипломатические отношения, посол республики в РФ Рияд Хаддад поздравил народ Южной Осетии с праздником и пожелал укрепления сотрудничества между САР и РЮО.

Южная Осетия 20 сентября отмечает национальный праздник - 28 годовщину провозглашения республики. В этот день в 1990 году Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял декларацию о государственном суверенитете Юго-Осетинской советской демократической республики (ЮОСДР) в составе СССР, декларацией также утверждался "государственный суверенитет как верховенство, самостоятельность и полнота государственной власти в границах ее территории, правомочность ее законов, независимость республики во внешних отношениях".

Теги
СирияРоссияЮжная ОсетияБибилов, Анатолий ИльичБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСеверная Осетия
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