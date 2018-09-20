Власти Северной Осетии рассчитывают на усиление интеграции с Южной Осетией

ЦХИНВАЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Работа по интеграции между Северной и Южной Осетией будет усилена. Об этом сообщил журналистам глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, который прибыл в Цхинвал для участия в мероприятиях по случаю 28-ю годовщины провозглашения республики Южная Осетия.
"Нам надо больше работать над тем, чтобы происходила еще большая интеграция между севером и югом. Это, конечно, и интеграция юга в Российскую Федерацию. Мы такую работу ведем и правительства двух республик ведут совместную работу, я надеюсь, что из года в год эта интеграция будет развиваться", - сказал Битаров.
По его словам, в Южной Осетии наблюдается много позитивных изменений, которые заметны от праздника к празднику и "уже давно республика успешно перешла к спокойной жизни".
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов отметил, что развитию республики способствовали события, связанные с признанием ее независимости.
От имени Башара Асада - президента Сирии, которая признала независимость Южной Осетии 29 мая 2018 года и установила с ними дипломатические отношения, посол республики в РФ Рияд Хаддад поздравил народ Южной Осетии с праздником и пожелал укрепления сотрудничества между САР и РЮО.
Южная Осетия 20 сентября отмечает национальный праздник - 28 годовщину провозглашения республики. В этот день в 1990 году Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял декларацию о государственном суверенитете Юго-Осетинской советской демократической республики (ЮОСДР) в составе СССР, декларацией также утверждался "государственный суверенитет как верховенство, самостоятельность и полнота государственной власти в границах ее территории, правомочность ее законов, независимость республики во внешних отношениях".