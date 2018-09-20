В ЦИК заявили, что обращение Ищенко в суд не помешает назначению новых выборов в Приморье

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Обращение кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко (КПРФ) в суд с требованием отменить решение избиркома, признавшего итоги выборов недействительными, не повлияет на назначение новой избирательной кампании. Об этом сообщил в четверг ТАСС зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.

"Порядок назначения новых выборов описан в законе четко и ясно. И подача заявления в суд, на мой взгляд, не останавливает процесс назначения выборов", - сказал он.

Избирательная комиссия Приморского края в четверг, согласно рекомендации ЦИК, признала недействительными результаты прошедших в два тура выборов губернатора. В краевом избиркоме пояснили, что такое решение принято из-за невозможности достоверно определить волеизъявление граждан в сложившихся условиях.

ЦИК настоял на отмене итогов выборов, так как из-за дезорганизации работы ТИК Советского района Владивостока, где данные вводились в ГАС "Выборы", установить результаты волеизъявления на 13 участках не представляется возможным. Кроме того, ведомство заявило и о других грубых нарушениях закона в ходе второго тура в пользу обоих кандидатов.

Ищенко не согласился с отменой результатов выборов и заявил, что намерен оспаривать это решение в суде. Зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков сообщил, что партия настаивает на том, что "выборы в Приморском крае состоялись", и требует "зафиксировать подлинный результат", который, по его мнению, получится после отмены результатов голосования "там, где они были сфальсифицированы", прежде всего в Уссурийске. По его словам, победителем нужно признать Ищенко, который лидировал по итогам обработки 97% протоколов.

Дату новых выборов назначит заксобрание Приморья, как ожидается, 26 сентября. Голосование пройдет до 16 декабря.