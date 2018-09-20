САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 сентября выступит с трибуны ООН с обращением к странам-участницам. Об этом на брифинге в четверг сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"28 сентября планируется его [министра] обращение к государствам-членам с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН", - отметила дипломат.

По ее словам, "в ходе открывшейся сессии основные усилия российской стороны будут направлены на укрепление центральной роли и повышение авторитета ООН". "Продолжим продвигать объединительную повестку дня в интересах снижения уровня конфронтационности в мире и эффективного решения насущных проблем на основе международного права", - подчеркнула Захарова.

О встречах

Как информировала Захарова, "в этом году российскую делегацию на сегменте высокого уровня сессии (73-й сессии Генассамблеи ООН), она начнется 25 сентября, возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров". "Программа пребывания главы российского внешнеполитического ведомства в Нью-Йорке по традиции будет весьма насыщенной, - обратила внимание официальный представитель МИД РФ. - Она включает несколько десятков встреч с главами государств, правительств и внешнеполитических ведомств".

В частности, Лавров проведет на полях Генассамблеи ООН встречи с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутерришем, высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерикой Могерини и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Если говорить о двусторонних встречах, то запланированы они с высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности, с президентом Хорватии, министром иностранных дел Замбии, президентом Кипра, министром иностранных дел Кубы, генеральным секретарем НАТО, членом Госсовета Китая, министром иностранных дел Боливии, президентом Сомали, министром иностранных дел Гватемалы, с министром иностранных дел Белиза, с коллегами из Швейцарии, генсекретарем ОБСЕ, министрами иностранных дел Суринама, Панамы, президентом Экваториальной Гвинеи, министрами иностранных дел Армении, Судана", - отметила Захарова.

"Отдельно, я об этом сказала, также будет проходить встреча с генеральным секретарем ООН и, возможно, встречи в многостороннем формате", - добавила Захарова.

Министр иностранных дел России также примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств в форматах пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН, БРИКС и ОДКБ, тематических заседаниях высокого уровня, добавила она.

"Среди конкретных приоритетов имеем в виду выступать за недопустимость искажения истории, формирование широкого антитеррористического фронта, сбалансированную реализацию Повестки-2030 (Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года - прим. ТАСС).

По словам Захаровой, также прорабатываются встречи "с министрами иностранных дел Ямайки, Франции, Сент-Винсента и Гренадин, Египта". "Традиционно происходит на полях Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке встреча Россия - государства южной части Тихого океана. И это только некоторые встречи, - добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства. - Есть целый ряд встреч, которые сейчас находятся в проработке".

73-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 18 сентября в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке. Первый крупный форум в формате Генассамблеи состоится 24 сентября, когда пройдет пленарная встреча высокого уровня, приуроченная к 100-летию со дня рождения Нельсона Манделы. На следующий день начнутся ежегодные общие прения (общеполитическая дискуссия) Генассамблеи с участием глав государств, правительств и министров иностранных дел.